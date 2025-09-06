Mennyire melegszik fel hétvégére a Balaton, a Velencei- és a Tisza-tó? Cikkünkben mutatjuk

Szeptember első hétvégéje meleg időt hoz. Lassan hűl az időjárás, este már hűvösebb van, és majd jön az ősz is, ám előtte még egy utolsó lehet csobbanni, elég lesz a vízhőmérséklet? De lehet-e valójában? Megnéztük nagy tavaink várható hőmérsékletét.

Vízhőmérsékletek a tavaknál: lehet még fürdeni!

A Balatonnál Keszthelynél, a zártabb nyugati medencében 22 fokot mutatnak a hőmérők, Siófoknál szintén, Alsóörsnél 21 fokot mértek. Balatonboglárnál 22 fokot, de napról napra melegszik valamennyit a víz. Ezzel együtt éjszaka viszonylag hűvösebb van, így gyors melegedésre nem érdemes számítani. Egyes előrejelzések szerint szombat délutánra akár 23 fokos is lehet a víz. A Fertő-tó 21 fokos, a Duna 20-21 fokos - a Győrhöz közel eső szakaszán inkább a hűvösebb érték a jellemző -, a Velencei tó 21 fokos. A Rába is 21 fokos. Távolabb, a Tisza-tó 24 fokos is lehet egyes helyein.

Szombat után 30 fok körül

Íme a Köpönyeg időjárás prognózisa: szombaton nyugaton már ragyogó napsütés lesz, míg keleten még záporok fordulnak elő a gomolyokból. Az eleinte erős ÉNy-i szél délutánra mérséklődik. 29 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. Csak néhol fordul elő csapadék. Reggel 15, délután 29 fok körüli maximumok várhatók. Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés, száraz, nyárias idő jöhet. Újra 30 fok köré melegszik a levegő.