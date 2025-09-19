Jönnek az utolsó kánikulai napok - Mennyire melegszik fel hétvégére a Balaton, a Velencei- és a Tisza-tó?

Szereti a strandokat? Ilyen lesz a hétvégén a tavaink vízhőmérséklete! A Balatonnál Keszthelynél, a zártabb nyugati medencében 20 fokot mutatnak a hőmérők, Siófoknál 19, Alsóörsnél pénteken 19,3 fokot mértek. Balatonboglárnál 20 fokot. Ezzel együtt éjszaka viszonylag hűvösebb van, így inkább hűlni fog a víz. A Fertő-tó 18 fokos, a Duna Medvénél 17, Gönyűnél 18 fokos,, a Velencei tó 18 fokos. A Rába is 18 fokos. Távolabb, a Tisza-tó még 22 fokos is lehet egyes helyein.

Vízhőmérsékletek a tavaknál: a bátrabbak még fürödhetnek

Vízhőmérsékletek a tavaknál

Íme a Köpönyeg időjárás prognózisa: nyárias meleg lesz 25 és 30 fok közötti maximumokkal. Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőség jöhet. Győr-Moson-Sopronban egész hétvégén 30-31 fok körül lehet a csúcshőmérséklet, Győrben vasárnap akár 31 fok is lehet. A Balatonnál is 30 fok fölé mehet a hőmérő higanyszála. Szeptemberi kánikula jön, még kitart a nyár.