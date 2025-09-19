szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

27°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Indiánnyár

46 perce

Jönnek az utolsó kánikulai napok - Mennyire melegszik fel hétvégére a Balaton, a Velencei- és a Tisza-tó?

Címkék#Balaton#Siófok#csúcshőmérséklet#medence

Van hazai tavunk, amely még 22 fokos, de a Balaton egyes részei is elég melegek. A bátrabbak akár még fürödhetnek is a hétvégén. Mutatjuk a nagy tavaink vízhőmérsékletét.

Kisalföld.hu

Szereti a strandokat? Ilyen lesz a hétvégén a tavaink vízhőmérséklete! A Balatonnál Keszthelynél, a zártabb nyugati medencében 20 fokot mutatnak a hőmérők, Siófoknál 19, Alsóörsnél pénteken 19,3 fokot mértek. Balatonboglárnál 20 fokot. Ezzel együtt éjszaka viszonylag hűvösebb van, így inkább hűlni fog a víz. A Fertő-tó 18 fokos, a Duna Medvénél 17, Gönyűnél 18 fokos,, a Velencei tó 18 fokos. A Rába is 18 fokos. Távolabb, a Tisza-tó még 22 fokos is lehet egyes helyein.

Vízhőmérsékletek a tavaknál: a bátrabbak még fürödhetnek
Vízhőmérsékletek a tavaknál: a bátrabbak még fürödhetnek

Vízhőmérsékletek a tavaknál

Íme a Köpönyeg időjárás prognózisa: nyárias meleg lesz 25 és 30 fok közötti maximumokkal. Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőség jöhet. Győr-Moson-Sopronban egész hétvégén 30-31 fok körül lehet a csúcshőmérséklet, Győrben vasárnap akár 31 fok is lehet. A Balatonnál is 30 fok fölé mehet a hőmérő higanyszála. Szeptemberi kánikula jön, még kitart a nyár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu