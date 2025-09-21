Időjárás
1 órája
Visszatér a nyár a Kisalföldre?
Mutatjuk a vasárnapi időjárás előrejelzést.
Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk - írta a köpönyeg.hu.
A pára- és ködfoltok reggeli feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. Az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délkeleti szelet - írta a met.hu.
