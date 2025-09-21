szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

17°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Visszatér a nyár a Kisalföldre?

Címkék#időjárás#előrejelzés#hőmérséklet

Mutatjuk a vasárnapi időjárás előrejelzést.

Kisalföld.hu

Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk - írta a köpönyeg.hu.

Brightening,The,Puffy,Clouds,With,The,Sun.,Sky,Perspective.,Gorgeous
Forrás: Shutterstock

A pára- és ködfoltok reggeli feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. Az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délkeleti szelet - írta a met.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu