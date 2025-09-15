A vénasszonyok nyara jöhet októberben sok napsütéssel

Ha elege volt a kánikulából, de a hideget sem szereti, akkor az ősz az Ön hónapja. Megnéztük, milyen lesz az október, lesz-e részünk a Vénasszonyok nyara időjárásában. Az október kis esővel indul, az első napokban szitálás lehet a leggyakoribb. Az időjárás azonban az indián nyáron még bőven kellemes lesz, a nappali maximumok a hónap első felében 18-20 fok körül is lehetnek.

Vénasszonyok nyara jöhet októberben sok napsütéssel

De mi is az a Vénasszonyok nyara? A jellemzően szeptember végén, október első felében kialakuló szélcsendes, hajnalonként hideg, párás, délutánonként többnyire derült vagy napos, kellemes hőmérsékletű, nyugodt időjárású napokra azonban manapság két kifejezés is használatos: vénasszonyok nyara vagy indián nyár.

Októberben 10 és 20 fok között

A Kisalföld adatgyűjtése szerint októberben a minimumok 9 és 11 fok körül alakulnak, és persze lassan esnek vissza. Fagyok azonban az október első felében elő sem fordulnak. Október 6 és 13 között lehet egy csapadékosabb időszak még, borult égbolttal, őszies idővel. Utána azonban sokkal naposabb lehet az idő. Az előrejelzések szerint a hónap vége felé, főleg 29-e táján jöhet egy lehűlés, akkor akár 5 fok körülire is csökkenhet Győrben, Sopronban a hajnali minimumérték. Október végén már csak 13 fok körül lehet a legmelegebb kora délutáni órákban is.

Egyelőre jó idő

A Köpönyeg adatai alapján egyelőre azonban még élvezhetjük a jó időt. Hétfőn fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az északnyugati szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. Estétől egyre inkább megerősödik az északnyugati szél. 26-27 fok valószínű délután.