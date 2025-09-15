szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

4 órája

A vénasszonyok nyara jöhet októberben sok napsütéssel

Címkék#Vénasszonyok nyara#időjárás#hőmérséklet

Íme, ilyen lesz az időjárás a következő hetekben. A Vénasszonyok nyara az őszi kellemes időjárást jelenti. Lesz benne részünk?

A vénasszonyok nyara jöhet októberben sok napsütéssel

Vénasszonyok nyara jöhet októberben sok napsütéssel

Ha elege volt a kánikulából, de a hideget sem szereti, akkor az ősz az Ön hónapja. Megnéztük, milyen lesz az október, lesz-e részünk a Vénasszonyok nyara időjárásában. Az október kis esővel indul, az első napokban szitálás lehet a leggyakoribb. Az időjárás azonban az indián nyáron még bőven kellemes lesz, a nappali maximumok a hónap első felében 18-20 fok körül is lehetnek. 

Vénasszonyok nyara jöhet októberben sok napsütéssel
Vénasszonyok nyara jöhet októberben sok napsütéssel

Vénasszonyok nyara jöhet októberben sok napsütéssel

De mi is az a Vénasszonyok nyara? A jellemzően szeptember végén, október első felében kialakuló szélcsendes, hajnalonként hideg, párás, délutánonként többnyire derült vagy napos, kellemes hőmérsékletű, nyugodt időjárású napokra azonban manapság két kifejezés is használatos: vénasszonyok nyara vagy indián nyár.

Októberben 10 és 20 fok között

A Kisalföld adatgyűjtése szerint októberben a minimumok 9 és 11 fok körül alakulnak, és persze lassan esnek vissza. Fagyok azonban az október első felében elő sem fordulnak. Október 6 és 13 között lehet egy csapadékosabb időszak még, borult égbolttal, őszies idővel. Utána azonban sokkal naposabb lehet az idő. Az előrejelzések szerint a hónap vége felé, főleg 29-e táján jöhet egy lehűlés, akkor akár 5 fok körülire is csökkenhet Győrben, Sopronban a hajnali minimumérték. Október végén már csak 13 fok körül lehet a legmelegebb kora délutáni órákban is. 

Egyelőre jó idő

A Köpönyeg adatai alapján egyelőre azonban még élvezhetjük a jó időt. Hétfőn fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az északnyugati szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. Estétől egyre inkább megerősödik az északnyugati szél. 26-27 fok valószínű délután.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu