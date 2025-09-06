Szeptemberi nyár jön akár 31 fokos csúcsokkal

Tavaly nagy melegben, kánikulában rendezték a tanévnyitót, akárcsak idén. A hasonlóság továbbra is kitart az időjárásban, mert szeptember első hétvégéjén meleget ígérnek a meteorológusok Mutatjuk az időjárást-előrejelzést!

Időjárás a szeptemberi nyárban 30 fok feletti csúccsal

A Köpönyeg szerint szombaton nyugaton már ragyogó napsütés lesz, míg keleten még záporok fordulnak elő a gomolyokból. Az eleinte erős északnyugati szél délutánra mérséklődik. Győrben és Sopronban, az ország nyugati részén egy hidegfront hatására 25 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. Csak néhol fordul elő csapadék. Reggel 15, délután 29 fok körüli maximumok várhatók. Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés, száraz, nyárias idő jöhet. Újra 30 fok köré melegszik a levegő. Kedden és szerdán akár 31 fokos csúcs is lehet.