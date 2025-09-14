Fotó
2 órája
A viharvadász elcsípte a sötét fellegeket Pannonhalmánál
Vasárnap sincs szép idő a Kisalföldön. Ez alkalommal az egyik "viharvadász" osztott meg lenyűgöző felvételt a sötét fellegekről.
Farádról fotózott Pannonhalma felé egyet Fehér Róbert, a sötét fellegeket most ti is láthatjátok:
Sötét fellegek, eső, zivatar
Vasárnap a Kisalföldön is több helyen esett már az eső vasárnap délelőtt, ennek részleteiről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre