szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotó

2 órája

A viharvadász elcsípte a sötét fellegeket Pannonhalmánál

Címkék#Pannonhalma#viharvadász#Farád

Vasárnap sincs szép idő a Kisalföldön. Ez alkalommal az egyik "viharvadász" osztott meg lenyűgöző felvételt a sötét fellegekről.

Kisalföld.hu

Farádról fotózott Pannonhalma felé egyet Fehér Róbert, a sötét fellegeket most ti is láthatjátok:

sötét fellegek
Sötét fellegek a horizonton. Fotó: Fehér Róbert

Sötét fellegek, eső, zivatar

Vasárnap a Kisalföldön is több helyen esett már az eső vasárnap délelőtt, ennek részleteiről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu