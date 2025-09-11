Sok esőt kapott Győr és Sopron, de az Alpokalja és a Bakony tarolt

Megzavarodott időjárás. Hazánktól délnyugatra ciklon alakult ki, amelynek áramlási rendszerében több hullámban érkezett csapadék. Az átvonuló ciklon főként Északnyugat-Magyarországra hozott kiadós áztató esőt. A mérések alapján 24 óra alatt, szerda reggeltől csütörtök hajnalig Győr 16, Sopron 34, Mosonmagyaróvár 20, Rajka csak 3, Kapuvár 16, Pannonhalma 12, Bőny megint csak 3-4 milliméter esőt kapott. A legtöbb a Bakonyban hullott, 29-34 milliméter, illetve az Őrségben, olykor akár 42 milliméter. Ezzel együtt az országban megint térségünk volt az egyik legcsapadékosabb, főleg Sopron és környéke.

Forrás: idokep.hu

Időjárás az Alpokalján és a Bakonyban

A legtöbb csapadék az Alpokalján és a Bakonyban hullott, a nyugati határszélen található Csesztregen 42 mm-en, Eplényben 34 mm-en állt meg a mérő. Előbbi a szeptember havi átlagcsapadék 2/3-át jelenti - írta az idokep.hu