1 órája

Őszi hangulat költözött Győr szívébe - fotók

Címkék#galéria#Győr#ősz#belváros#eső

Győr belvárosát ma már a jellegzetes esős, hűvös időjárás uralja. A sétálóutcákon csillog a nedves macskakő, a fák lassan aranybarna színekbe öltöznek.

Kisalföld.hu

A reggeli órákban érkezett meg az őszi eső Győrbe, ami gyorsan új hangulatot adott a történelmi belvárosnak. Az esernyők szinte egyszerre kerültek elő a járókelők táskájából és igyekeztek dolgukra.

Fotó: Molcsányi Máté

A Baross út és a Széchenyi tér macskaköves burkolata a nedvességtől különleges fényben csillogott, miközben a Rába és a Mosoni-Duna partján már a lehulló levelek jelzik: itt az igazi ősz. A belváros kávézói és pékségei megteltek, sokan forró teával vagy gőzölgő kávéval várták, hogy elálljon az eső.

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban nem várható csapadék, viszont lehűlést tapasztalhatunk, akár 13 fok is előfordulhat, így érdemes előkészíteni a melegebb ruhákat. Bár a hűvösebb idő sokaknak kihívás, a győri belváros így is különleges látványt nyújt.

Molcsányi Máté által készült képgalériánkban megmutatjuk, hogyan öltöztette át az őszi eső Győr történelmi központját:

Őszi hangulat költözött Győr szívébe

Fotók: Molcsányi Máté

 

