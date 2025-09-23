szeptember 23., kedd

Tekla névnap

14°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiadós eső

3 órája

Itt az ősz: az esernyőkre is szükség lesz Győrben és környékén

Címkék#ősz#időjárás#Győr és környéke

Két arcát mutatta az időjárás kedden, a hidegfront térségünkbe is megérkezett. Cikkünkből megtudhatod szerdán szükség lesz e az esernyőre, mennyi esőt kaphat Győr és környéke.

Kisalföld.hu

Ahogyan arról kedden reggel írtunk, megérkezett az ősz, betört a hűs idő a Kisalföldre. A HungaroMet is beszámolt a fejleményekről napközben: felhősebb idő érkezett az országba, csapadékra szerdán is inkább csak a Dunántúlon mutatkozik nagyobb esély. Kiadós mennyiségű esőnek is inkább csak a térség délnyugati, nyugati határán nagyobb a valószínűsége.

ősz, eső, időjárás
Megérkezett az ősz, szükség lesz az esernyőkre is szerdán. Forrás: Shutterstock

Megérkezett az ősz Sopronba is, itt volt a leghidegebb délelőtt

Az időjárás változását egy érdekes térképen osztotta meg a HungaroMet. Jókora hőmérsékleti kontraszt alakult ki az országban, Sopronban 15,2 fokig hűlt a levegő. 

  • Hazánk északnyugati, nyugati harmadán beköszöntött az ősz, 
  • keletebbre, délkeletebbre még a napsütés volt a jellemző, és magasra is emelkedett a hőmérséklet, 

kora délutánra a határvidéken néhány helyen el is érte a 30 fokot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu