3 órája
Itt az ősz: az esernyőkre is szükség lesz Győrben és környékén
Két arcát mutatta az időjárás kedden, a hidegfront térségünkbe is megérkezett. Cikkünkből megtudhatod szerdán szükség lesz e az esernyőre, mennyi esőt kaphat Győr és környéke.
Ahogyan arról kedden reggel írtunk, megérkezett az ősz, betört a hűs idő a Kisalföldre. A HungaroMet is beszámolt a fejleményekről napközben: felhősebb idő érkezett az országba, csapadékra szerdán is inkább csak a Dunántúlon mutatkozik nagyobb esély. Kiadós mennyiségű esőnek is inkább csak a térség délnyugati, nyugati határán nagyobb a valószínűsége.
Megérkezett az ősz Sopronba is, itt volt a leghidegebb délelőtt
Az időjárás változását egy érdekes térképen osztotta meg a HungaroMet. Jókora hőmérsékleti kontraszt alakult ki az országban, Sopronban 15,2 fokig hűlt a levegő.
- Hazánk északnyugati, nyugati harmadán beköszöntött az ősz,
- keletebbre, délkeletebbre még a napsütés volt a jellemző, és magasra is emelkedett a hőmérséklet,
kora délutánra a határvidéken néhány helyen el is érte a 30 fokot.