Itt az ősz: az esernyőkre is szükség lesz Győrben és környékén

Ahogyan arról kedden reggel írtunk, megérkezett az ősz, betört a hűs idő a Kisalföldre. A HungaroMet is beszámolt a fejleményekről napközben: felhősebb idő érkezett az országba, csapadékra szerdán is inkább csak a Dunántúlon mutatkozik nagyobb esély. Kiadós mennyiségű esőnek is inkább csak a térség délnyugati, nyugati határán nagyobb a valószínűsége.

Megérkezett az ősz, szükség lesz az esernyőkre is szerdán. Forrás: Shutterstock

Megérkezett az ősz Sopronba is, itt volt a leghidegebb délelőtt

Az időjárás változását egy érdekes térképen osztotta meg a HungaroMet. Jókora hőmérsékleti kontraszt alakult ki az országban, Sopronban 15,2 fokig hűlt a levegő.

Hazánk északnyugati, nyugati harmadán beköszöntött az ősz,

keletebbre, délkeletebbre még a napsütés volt a jellemző, és magasra is emelkedett a hőmérséklet,

kora délutánra a határvidéken néhány helyen el is érte a 30 fokot.