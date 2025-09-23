Megérkezik az ősz, betör a hűs idő a Kisalföldre

Nyugat felől vastag felhőzet éri el az országot, amely kedden megközelítőleg hazánk északnyugati, nyugati harmadát borítja be, hajnaltól időszakos eső, zápor több helyen előfordulhat.

Időnként élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a szelet, amely déliről, délkeletiről kedden fokozatosan északira, északkeletire fordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden tág határok között lesz: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 15 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás.