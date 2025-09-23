szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hidegfront

2 órája

Megérkezik az ősz, betör a hűs idő a Kisalföldre

Címkék#ősz#időjárás#Kisalföld

Lehet előkeresni az esernyőt és a kabátokat, nem kímél a következő napokban az időjárás.

Kisalföld.hu
Megérkezik az ősz, betör a hűs idő a Kisalföldre

Fotó: Elena Babanova

Nyugat felől vastag felhőzet éri el az országot, amely kedden megközelítőleg hazánk északnyugati, nyugati harmadát borítja be, hajnaltól időszakos eső, zápor több helyen előfordulhat.

Időnként élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a szelet, amely déliről, délkeletiről kedden fokozatosan északira, északkeletire fordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden tág határok között lesz: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 15 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu