Hirtelen eső
23 perce
Leszakadt az ég Győr környékén, volt ahol 15 milli hullott
Hirtelen zúdult le sok csapadék Győrtől nem messze. Leszakadt az ég, a város is kapott az esőből.
Győr környékén már leszakadt az ég, sok eső esett hirtelen. Volt ahol 15 milliméter hullott - tette hozzá az Időkép közösségi oldalán.
