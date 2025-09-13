szeptember 13., szombat

Hirtelen eső

59 perce

Leszakadt az ég Győr környékén, volt ahol 15 milli hullott

Hirtelen zúdult le sok csapadék Győrtől nem messze. Leszakadt az ég, a város is kapott az esőből.

Kisalföld.hu

Győr környékén már leszakadt az ég, sok eső esett hirtelen. Volt ahol 15 milliméter hullott - tette hozzá az Időkép közösségi oldalán.

Szivárvány bukkant fel Győrnél. Forrás: Időkép közösségi oldala. Fotó: Nagytitus
Dörgött az ég Győr közelében. Forrás: Időkép közösségi oldala

 

