Az idei volt az egyik legmelegebb és legszárazabb nyarunk a Kisalföldön

Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan magasabb volt az 1991-2020-as évek átlagánál. Mindhárom hónapban melegebb volt a megszokottnál, a június a második legmelegebb lett a 20. század eleje óta, egyre súlyosabb méreteket ölt a globális felmelegedés - közölte a HungaroMET elemzése alapján az MTI. A nyári aszályhelyzetről többször is írtunk portálunkon.

A legmelegebb nyarak egyike volt a 2025-ös. Forrás: HungaroMET

A legmelegebbek és a legszárazabbak között az idei nyár

Hőmérséklet:

A nyár országos középhőmérséklete 1,2 °C-kal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, a 7. legmelegebb 1901 óta.

Több hőhullám is kialakult a nyáron.

Júliusban a csúcsérték meghaladta a 40 °C-ot!

Csapadék:

Az évszak nagyon száraz volt a 8. legszárazabb 1901 óta.

A legszárazabb júniust két olyan hónap követte, amikor a csapadékmennyiség szintén elmaradt a szokásostól.

Mucknál is rekord dőlt

Nyáron a legtöbb csapadékot, 309,3 millimétert a Sopron Muck-kilátóban regisztrálták.

Forrás: HungaroMET

A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot. 20 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, különösen az Északi-középhegyégben fordultak elő.

Az elemzés szerint az évszak csapadékösszege az előzetes adatok alapján országos átlagban 119,0 milliméter volt, ami az 1991-2020 közötti évek 203,1 milliméteres átlagának csupán 59 százaléka, így ez a nyolcadik legszárazabb nyár volt 1901 óta.

Mindhárom hónap csapadéka elmaradt az átlagtól: júniusban 83 százalékkal, júliusban 15 százalékkal, augusztusban 23 százalékkal hullott kevesebb eső, mint az 1991-2020-as években. Országos átlagban a június a legszárazabb volt a 20. század eleje óta.

A legcsapadékosabb területek az északi határ közelében, a Dunántúl nyugati felén, különösen az északnyugati országrészben voltak, kisebb körzetekben 200 millimétert meghaladó csapadékkal.

Az ország középső és déli részén a 2025-ös nyár rendkívül száraz volt, nagy területen 80 milliméter csapadék sem hullott a három hónap alatt, helyenként az 50 millimétert sem érte el az évszakos csapadékösszeg. A Balatontól keletre, Baranya vármegye déli részén és a Duna-Tisza közén nagy területen a 2025-ös nyár a legszárazabb nyár volt 1901 óta.