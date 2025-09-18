Túl vagyunk az idei ősz leghidegebb éjszakáján

Mit mértek vármegyénkben a leghidegebb éjszaka idén ősszel? Cikkünkből kiderül.

A fázósak már érezhették a leghidegebb éjszaka hatásait.

Fotó: Shutterstock

A leghidegebb éjszaka

Azt írták: az északi völgyekben 2-3 fokig süllyedt hajnalra a hőmérséklet, a Nyírségben és a Duna-Tisza közén pedig 4 fokos minimumokat mért több meteorológiai állomás is.

Hozzátették: száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés, a szél is fokozatosan mérséklődött, de az éjszaka második felében a Dunántúl fölé felhőzet húzódott, így ott több helyen is csak 10 fok közelében maradt a hőmérséklet.

Így Győr-Moson-Sopronban sem csökkent 10 fok alá éjszaka a hőmérséklet.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Zabarban 2,4 fok volt csütörtök reggel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon 2,6, a Nógrád vármegyei Szécsényben és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson 3,7 fok volt.