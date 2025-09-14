14 perce
Kora őszi vasárnap vár a Kisalföldön
Mutatjuk a vasárnapi időjárás-előrejelzést a térségben, beköszönt a kora őszi idő.
Nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. Igazi kora őszi napunk lesz a Kisalföldön is - írta a várható időjárásról a koponyeg.hu.
Kora ősz vasárnap
Felhős lesz az égbolt, csak délután kezdhet el nyugat felől szakadozni a felhőzet. Nyugatról kelet felé haladva sokfelé eshet eső, zápor, sőt zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délkeleten akár 25 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet.