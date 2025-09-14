szeptember 14., vasárnap

4 órája

Kora őszi vasárnap vár a Kisalföldön

Mutatjuk a vasárnapi időjárás-előrejelzést a térségben, beköszönt a kora őszi idő.

Nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. Igazi kora őszi napunk lesz a Kisalföldön is - írta a várható időjárásról a koponyeg.hu.

kora ősz
Szükség lehet az esernyőre vasárnap, kora ősz érkezik a régióba.
Forrás: Shutterstock

Kora ősz vasárnap

Felhős lesz az égbolt, csak délután kezdhet el nyugat felől szakadozni a felhőzet. Nyugatról kelet felé haladva sokfelé eshet eső, zápor, sőt zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délkeleten akár 25 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet.

