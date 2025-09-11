Az ország többi részével ellentétben kellemes volt az évszak térségünkben

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján a 2025-ös nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta. Ezzel ellentétben Győr-Moson-Sopronban nagyon másként nézett ki a három nyári hónap időjárása.

Időjárási statisztika a különc nyárra Győr-Moson-Sopronban.

Forrás: met.hu

Az elmúlt évek után, amikor rendszeresen az évszakos átlagot meghaladóan meleg nyarak voltak, idén már az volt a szokatlan, hogy térségünkben anomáliáktól mentes három hónapot éltünk meg. Kiss Márton, a HungaroMet Zrt. Sopron-kurucdombi állomásának meteorológusának lapunknak eljuttatott gyűjtése alapján Győr-Moson-Sopronban az ország többi részéhez viszonyítva sem szárazságban, sem hőmérsékletben nem volt szélsőséges az idei nyár. Az évszak középhőmérséklete Győrben 21,8 fok, Sopronban 21,5 fok, Mosonmagyaróváron 21,8 fok volt. A legmagasabb hőmérséklet július 3-án volt, ekkor Győrben 38,3, Sopronban 37,1, Mosonmagyaróváron 37,0 fokig emelkedett a hőmérséklet. A 30 fok feletti, ún. hőségnapok száma Sopronban 33, Győrben 40 volt. 35 fok fölé Győrben 10, Sopronban 1 napon emelkedett a hőmérséklet. Az elmúlt évekhez képest a trópusi éjjelek száma is alacsonyan alakult. Ezek azon éjjelek, amikor nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Sopronban 2, Győrben 4 ilyen éjjel volt. A napfénytartam évszakos összege Sopronban 852, Győrben 919, Mosonmagyaróváron 875 óra volt. A júliusi napfénytartam maradt el csak kissé az átlagtól, június és augusztus az átlagosnál kissé naposabb volt.

Máshol forróság

Az ország többi részén Győr-Moson-Sopronnal ellentétben - mintegy már szokásosan - a sokéves átlagnál melegebb volt az idei nyár. Több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is. Mindhárom hónap pozitív anomáliával zárt, a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot. A június a második legmelegebb lett a XX. század eleje óta. A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén, síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot.