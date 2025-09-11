szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különc nyár Győr-Moson-Sopronban

28 perce

Az ország többi részével ellentétben kellemes volt az évszak térségünkben

Címkék#Győr-Moson-Sopronban#nyár#hőmérséklet

Sem nem forró, sem nem száraz, éppen jó. Ilyen volt a nyár időjárása térségünkben. Az elmúlt évekhez képest a trópusi éjjelek száma is alacsonyan alakult.

Gyurina Zsolt
Az ország többi részével ellentétben kellemes volt az évszak térségünkben

Forrás: Shutterstock

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján a 2025-ös nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta. Ezzel ellentétben Győr-Moson-Sopronban nagyon másként nézett ki a három nyári hónap időjárása. 

Időjárási statisztika a különc nyárra Győr-Moson-Sopronban
Időjárási statisztika a különc nyárra Győr-Moson-Sopronban.
Forrás: met.hu

Időjárási statisztika a különc nyárra Győr-Moson-Sopronban

Az elmúlt évek után, amikor rendszeresen az évszakos átlagot meghaladóan meleg nyarak voltak, idén már az volt a szokatlan, hogy térségünkben anomáliáktól mentes három hónapot éltünk meg. Kiss Márton, a HungaroMet Zrt. Sopron-kurucdombi állomásának meteorológusának lapunknak eljuttatott gyűjtése alapján Győr-Moson-Sopronban az ország többi részéhez viszonyítva sem szárazságban, sem hőmérsékletben nem volt szélsőséges az idei nyár. Az évszak középhőmérséklete Győrben 21,8 fok, Sopronban 21,5 fok, Mosonmagyaróváron 21,8 fok volt. A legmagasabb hőmérséklet július 3-án volt, ekkor Győrben 38,3, Sopronban 37,1, Mosonmagyaróváron 37,0 fokig emelkedett a hőmérséklet. A 30 fok feletti, ún. hőségnapok száma Sopronban 33, Győrben 40 volt. 35 fok fölé Győrben 10, Sopronban 1 napon emelkedett a hőmérséklet. Az elmúlt évekhez képest a trópusi éjjelek száma is alacsonyan alakult. Ezek azon éjjelek, amikor nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. Sopronban 2, Győrben 4 ilyen éjjel volt. A napfénytartam évszakos összege Sopronban 852, Győrben 919, Mosonmagyaróváron 875 óra volt. A júliusi napfénytartam maradt el csak kissé az átlagtól, június és augusztus az átlagosnál kissé naposabb volt.

Máshol forróság

Az ország többi részén Győr-Moson-Sopronnal ellentétben - mintegy már szokásosan - a sokéves átlagnál melegebb volt az idei nyár. Több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is. Mindhárom hónap pozitív anomáliával zárt, a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot. A június a második legmelegebb lett a XX. század eleje óta. A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén, síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu