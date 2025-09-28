Nem vehetjük még le az őszi dzsekit vasárnap

A szombati időjárás maradhat vasárnap is.

Az őszi időjáráshoz öltözhetünk vasárnap is.

Fotó: Shutterstock

Időjárás vasárnap

Változóan felhős, de száraz idő ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű – írja előrejelzésében a koponyeg.hu.

A met.hu előrejelzése szerint: Folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, a Dunántúli-középhegység területén zivatar sem kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű.