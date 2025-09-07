Ha szabadtéri programot szervezel vasárnapra, ezt jó ha tudod - Mutatjuk milyen idő vár ránk

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten és a Tiszántúlon néhol zápor, zivatar előfordulhat. Változékony lesz az időjárás a hét utolsó napján is.

Időjárás: vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Időjárás: ragyogó szeptemberi napsütés

Ahogy az a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás előrejelzésében olvasható: a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A vasárnapi időjárás jót ígér azoknak, akik szeretnek a szabadnak. délután 26, 31 fok között alakul a hőmérséklet.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz eső. 29-30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.