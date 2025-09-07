szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

11°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

58 perce

Ha szabadtéri programot szervezel vasárnapra, ezt jó ha tudod - Mutatjuk milyen idő vár ránk

Címkék#fátyolfelhő#Időjáráselőrejelzés#időjárás#napsütés#hőmérséklet

Vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Mutatjuk a vasárnapi időjárás részleteit.

Kisalföld.hu

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten és a Tiszántúlon néhol zápor, zivatar előfordulhat. Változékony lesz az időjárás a hét utolsó napján is.

időjárás vasárnap hőmérséklet vasárnapi időjárás
Időjárás: vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Időjárás: ragyogó szeptemberi napsütés

Ahogy az a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás előrejelzésében olvasható: a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A vasárnapi időjárás jót ígér azoknak, akik szeretnek a szabadnak. délután 26, 31 fok között alakul a hőmérséklet.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint a ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz eső. 29-30 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu