1 órája

Keddre visszatérhet a nyár? Mutatjuk hány fok várható

Igazi ősz vagy trópusi nyár? Mutatjuk a keddi időjárást.

Kisalföld.hu

A hétfői száraz időjárás után a kedd változást hozhat.

időjárás
Mutatjuk a keddi időjárást.
Fotó: Shutterstock

Keddi időjárás

Napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg: 31–33 fok várható – írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

Délelőtt még többfelé felhős lehet az ég, és főként hazánk keleti, északkeleti felén több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután már nagyrészt napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, utóbbiakból inkább már csak az északkeleti harmadban alakulhatnak ki elszórtan csapadékgócok. Estétől nyugaton, délnyugaton már elkezd megnövekedni a felhőzet és záporok, zivatarok is érkezhetnek oda. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.

