szeptember 13., szombat

Kornél névnap

20°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

5 órája

Vigyáznunk kell szombaton a széllel

Címkék#gomolyfelhő#zivatar#zápor#szél

A napos péntek után a szombat változást hozhat. Mutatjuk a várható időjárást.

Kisalföld.hu

A napos pénteki időjárás után mutatjuk a szombatit.

Mutatjuk a várható időjárást.
Mutatjuk a várható időjárást.
Fotó: Shutterstock

Szombati időjárás

Eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 25 és 29 fok közé melegszik átmenetileg a levegő. A DK-i szél megélénkül – írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

A met.hu szerint: A ködfoltok feloszlása után fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati, nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A délies szelet főleg Sopronnál és a Fertőnél élénk lökések kísérhetik, de zivatar környezetében átmenetileg meg is erősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu