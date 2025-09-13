Vigyáznunk kell szombaton a széllel

A napos pénteki időjárás után mutatjuk a szombatit.

Mutatjuk a várható időjárást.

Fotó: Shutterstock

Szombati időjárás

Eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 25 és 29 fok közé melegszik átmenetileg a levegő. A DK-i szél megélénkül – írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

A met.hu szerint: A ködfoltok feloszlása után fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati, nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A délies szelet főleg Sopronnál és a Fertőnél élénk lökések kísérhetik, de zivatar környezetében átmenetileg meg is erősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.