Szerdára ideérhet az ősz? Mutatjuk az időjárást

A száraz kedd után csapadékosabb időjárás várható szerdán.

Esős időjárásunk lehet szerdán.

Fotó: Shutterstock

Időjárás szerdán

Délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, DK-en lehet még hőség – írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

A met.hu szerint: Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, a délnyugati tájakon legfeljebb pár, máshol legalább néhány órára kisüt a nap. A déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26, 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 22, 25 fok valószínű.