1 órája
Sopronban volt a leghidegebb a szeptemberi kánikulában
Felemás arcát mutatja a szeptemberi időjárás. A megszokottnál melegebb van az országban, a leghidegebbet Sopronnál mérték pénteken hajnalban. Így alakul az időjárás szeptemberben.
Sopronban volt a leghidegebb pénteken hajnalban.
Forrás: Soproni Téma - hivatalos oldal
Egyelőre nincs búcsú a 30-asoktól, az időjárás szeptemberben is nyárias napokat tartogat. Ahogyan azt reggeli időjárás-előrejelzésünkben írtuk eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar.
Időjárás szeptemberben: még mindig lehet 30 fok
Bár abszolút nem a kánikula volt jellemző pénteken, az átlagosnál továbbra is magasabb a hőmérséklet mind éjszaka, mind pedig nappal. Egyedül a soproni térségben volt hűvösebb a gyakran megnövekvő felhőzet miatt.
A déli országrészben szombaton is mérhetünk 30 fokot, és könnyen lehet, hogy idén nem utoljára
- tette hozzá a poszthoz közösségi oldalán a HungaroMet.