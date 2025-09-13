szeptember 13., szombat

Röpködnek a 30-asok

1 órája

Sopronban volt a leghidegebb a szeptemberi kánikulában

Felemás arcát mutatja a szeptemberi időjárás. A megszokottnál melegebb van az országban, a leghidegebbet Sopronnál mérték pénteken hajnalban. Így alakul az időjárás szeptemberben.

Kisalföld.hu
Sopronban volt a leghidegebb a szeptemberi kánikulában

Sopronban volt a leghidegebb pénteken hajnalban.

Forrás: Soproni Téma - hivatalos oldal

Egyelőre nincs búcsú a 30-asoktól, az időjárás szeptemberben is nyárias napokat tartogat. Ahogyan azt reggeli időjárás-előrejelzésünkben írtuk eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar.

időjárás szeptember
Időjárás szeptemberben: Sopronban 22 fokig hűlt le a levegő pénteken hajnalban. A szokásosnál így is melegebbnek számít ez az érték. Forrás: HungaroMet közösségi oldala

Időjárás szeptemberben: még mindig lehet 30 fok

Bár abszolút nem a kánikula volt jellemző pénteken, az átlagosnál továbbra is magasabb a hőmérséklet mind éjszaka, mind pedig nappal. Egyedül a soproni térségben volt hűvösebb a gyakran megnövekvő felhőzet miatt.

A déli országrészben szombaton is mérhetünk 30 fokot, és könnyen lehet, hogy idén nem utoljára

- tette hozzá a poszthoz közösségi oldalán a HungaroMet.

