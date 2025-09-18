szeptember 18., csütörtök

1 órája

Szép időnk lesz csütörtökön

Mutatjuk, milyen időnk lesz csütörtökön.

Szép időnk lesz csütörtökön

Csütörtökön az időjárás előrejelzés szerint a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet - írta a köpönyeg.hu.

Az időjárás előrejelzés szerint a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható. Forrás: pexels.com

Győr időjárás

Gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul - írta a met.hu.

Időjárás Győrben

