Mi már tudjuk, mikor ér véget a nyár - Mutatjuk, mikor tör be az őszi hidegfront

Hétfőn az időjárás előrejelzés szerint marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Kedden már elszórtan lehetnek záporok, zivatarok az időjárás előrejelzés szerint. Forrás: Shutterstock

Időjárás a hét többi napján

Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz hűvösebb.

Szerdán már mindenhol erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 24 fok köré csökken a hőmérséklet.

Csütörtökön folytatódik a borongós, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. A hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21-22 fok valószínű - írta a köpönyeg.hu.

Pénteken általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, de átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Többfelé valószínű eső, zápor. A keleties irányú szél továbbra is élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 14 és 23 fok között alakulhat.

Szombaton felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A keleti, északkeleti szél továbbra is élénk, erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 15, délután 15 és 23 fok között alakulhat - írta a met.hu.