szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Mi már tudjuk, mikor ér véget a nyár - Mutatjuk, mikor tör be az őszi hidegfront

Címkék#hidegfront#zivatar#időjárás#zápor#kánikula

Nyártól egészen az őszig. Változatos lesz a heti időjárásunk.

Kisalföld.hu

Hétfőn az időjárás előrejelzés szerint marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Kedden már elszórtan lehetnek záporok, zivatarok az időjárás előrejelzés szerint.
Kedden már elszórtan lehetnek záporok, zivatarok az időjárás előrejelzés szerint. Forrás: Shutterstock

Időjárás a hét többi napján

Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz hűvösebb.

Szerdán már mindenhol erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 24 fok köré csökken a hőmérséklet.

Csütörtökön folytatódik a borongós, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. A hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21-22 fok valószínű - írta a köpönyeg.hu.

Pénteken általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, de átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Többfelé valószínű eső, zápor. A keleties irányú szél továbbra is élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 14 és 23 fok között alakulhat.

Szombaton felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A keleti, északkeleti szél továbbra is élénk, erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 15, délután 15 és 23 fok között alakulhat - írta a met.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu