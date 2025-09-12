Időjárás
4 órája
Változás jöhet péntekre az időjárásban?
Szeszélyes az ősz. Mutatjuk a pénteki időjárást.
A csütörtöki időjárás után kicsit megkönnyebbülhetünk pénteken.
Időjárás pénteken
A ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 27 fok körüli maximumokkal – írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.
A met.hu szerint: A rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre