Változás jöhet péntekre az időjárásban?

Szeszélyes az ősz. Mutatjuk a pénteki időjárást.

Kisalföld.hu

A csütörtöki időjárás után kicsit megkönnyebbülhetünk pénteken.

Mutatjuk a pénteki időjárást.
Mutatjuk a pénteki időjárást.
Fotó: Shutterstock

Időjárás pénteken

A ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 27 fok körüli maximumokkal – írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

A met.hu szerint: A rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomolyfelhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.

