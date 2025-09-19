Nagyszerű idő vár ránk pénteken

Pénteken az időjárás előrejelzés szerint túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk - írta a köpönyeg.

Pénteken az időjárás előrejelzés szerint túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. Forrás: pexels.com

Győr időjárás előrejelzése

Az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad - írta a met.hu.

Időjárás Győrben