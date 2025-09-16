szeptember 16., kedd

Kedden napsütés vagy zápor? Eláruljuk!

Kiderül, szükségünk lesz-e esernyőre. Mutatjuk a részletes időjárás előrejelzést.

Kisalföld.hu

Kedden az időjárás előrejelzés szerint a kezdeti napsütés után ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél - írta a köpönyeg.hu.

Kedden az időjárás előrejelzés szerint délutántól egyre több helyen ered el az eső.
Kedden az időjárás előrejelzés szerint délutántól egyre több helyen ered el az eső. Forrás: Shutterstock

Időjárás Győrben

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik. Szórványosan várható csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, néhol - nagyobb eséllyel keleten - zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, emellett zivatarok környezetében viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk - írta a met.hu

Győr időjárás előrejelzése

