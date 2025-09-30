Esernyő vagy napszemüveg? – Ilyen idő vár ránk kedden

A nyugati, délnyugati tájakat beborító vastag felhőzet, csak lassan terjeszkedik keleti irányba, a késő délutáni, esti órákban megközelítőleg az ország délnyugati felét, kétharmadát érinti –írja időjárás előrejelzésében a HungaroMET Nonprofit Zrt. Mutatjuk milyen időjárás vár ránk kedden.

Időjárás: a vastag felhőzet, csak lassan terjeszkedik keleti irányba.

Forrás: MW Archívum

Időjárás kedden: lassan halad a felhőzet

Ahogy az a HungaroMET keddi előrejelzéséből kiderül: Előtte az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhő-képződés mellett. A gomolyfelhőkből kevés helyen zápor, zivatar - néhol jégdara kíséretében - , az összefüggő, vastag felhőzetből néhol csepergő eső előfordulhat. Az északias szél döntően mérsékelt marad. Délutánra általában 10 és 16 fok közé melegszik fel a levegő.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzéséből kiderül: továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ahogy arról korábban portálunkon beszámoltunk: az átlagosnál hidegebb, zömében felhős időnk lesz a héten. Sokszor lesz erős a szél, eső, zápor is jöhet. A hőmérséklet jócskán visszaesik. Az időjárás késő őszire fordul.