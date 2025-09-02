szeptember 2., kedd

2 órája

Ismét gyűlnek a csúnya felhők, ilyen időnk lesz kedden

Címkék#felhőzet#Időjáráselőrejelzés#HungaroMet Nonprofit Zrt#időjárás#Dunántúl

Napos, gyengén felhős időre számíthatunk kedden. Az időjárás azonban délután megváltozik, és a Dunántúlon sok helyen várható zápor, zivatar.

Kisalföld.hu

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint kedden napos, gyengén felhős időre számíthatunk, majd a déli óráktól nyugat felől elkezd megnövekedni, késő estétől határozottan megvastagodni a felhőzet. Változékony lesz az időjárás kedden, mutatjuk a részleteket.

időjárás dunántúl kedd zápor zivatar vihar eső
Időjárás: kedden a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar.
Forrás:  MW Archívum

Időjárás: zápor, zivatar a Dunántúlon 

A HungaroMet időjárás előrejelzésében az olvasható: délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies, estétől az egyre nagyobb területen északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő.

 

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.

