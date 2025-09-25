szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Időjárás-előrejelzés

52 perce

Folytatódik a hűvös idő csütörtökön, csak a felhőket láthatjuk

Címkék#csütörtök#időjárás#csapadék

Folytatódik az őszies időjárás a Kisalföldön is.

Kisalföld.hu

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

időjárás
Így alakul az időjárás: szeles, felhős csütörtök várható. Forrás: Shutterstock

Ilyen idő várható csütörtökön

Felhős, borult időre számíthatunk csütörtökön, délnyugaton szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet.

Már egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén valószínű szórványosan csapadék. Az északkeleti, keleti szél nagy területen lesz élénk, csütörtök délelőttig északkeleten helyenként erős is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű.

