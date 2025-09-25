Időjárás-előrejelzés
52 perce
Folytatódik a hűvös idő csütörtökön, csak a felhőket láthatjuk
Folytatódik az őszies időjárás a Kisalföldön is.
Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.
Ilyen idő várható csütörtökön
Felhős, borult időre számíthatunk csütörtökön, délnyugaton szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet.
Már egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén valószínű szórványosan csapadék. Az északkeleti, keleti szél nagy területen lesz élénk, csütörtök délelőttig északkeleten helyenként erős is.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre