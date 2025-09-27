szeptember 27., szombat

40 perce

Ilyen idő vár ránk a hétvégén, mutatjuk a részleteket

Alapvetően felhős lesz az ég szombaton, vasárnap viszont csökken a felhőzet. Mutatjuk milyen lesz a hétvégi időjárás.

Kisalföld.hu

Az ország nagy részén alapvetően felhős lesz az ég szombaton a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett - elsősorban az északkeleti tájakon helyenként határozott felhőzetcsökkenés következhet be –írja időjárás előrejelzésében a HungaroMET Nonprofit Zrt. Mutatjuk a hétvége időjárását.

Időjárás hétvégi időjárás időjárás előrejelzés szombati időjárás vasárnapi időjárás szél csapadék felhő napsütés eső
Időjárás: szombaton tovább csökken a csapadékgócok esélye, és némileg javul az időjárás.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

Időjárás: ez vár ránk szombaton és vasárnap

Mint az az előrejelzésben olvasható: szombaton tovább csökken a csapadékgócok esélye, már csak néhol fordulhat elő kisebb eső, zápor. A keleties szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a szombati időjárás jellemzői: kelet felől csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk ÉK-i szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap a HungaroMET Nonprofit Zrt. azt írja: a gyakran változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A vasárnapi időjárás előrejelzés szerint a hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 21 fok között valószínű.

 

A koponyeg.hu előrejelzésében az olvasható: vasárnap változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Átmenetileg gyengül a légmozgás. 20-22 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A hétvégi időjárás tehát változékony lesz. Legyen nálunk esernyő!

Ahogy arról portálunkon már beszámoltunk: a héten bár a Kisalföldön csak az eső érkezett meg, az Alpok magas hegységeiben már kopogtat a tél, fehérbe borult a havazás miatt a táj. 

 

