Ilyen idő vár ránk a hétvégén, mutatjuk a részleteket

Az ország nagy részén alapvetően felhős lesz az ég szombaton a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett - elsősorban az északkeleti tájakon helyenként határozott felhőzetcsökkenés következhet be –írja időjárás előrejelzésében a HungaroMET Nonprofit Zrt. Mutatjuk a hétvége időjárását.

Időjárás: szombaton tovább csökken a csapadékgócok esélye, és némileg javul az időjárás.

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

Időjárás: ez vár ránk szombaton és vasárnap

Mint az az előrejelzésben olvasható: szombaton tovább csökken a csapadékgócok esélye, már csak néhol fordulhat elő kisebb eső, zápor. A keleties szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a szombati időjárás jellemzői: kelet felől csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk ÉK-i szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap a HungaroMET Nonprofit Zrt. azt írja: a gyakran változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A vasárnapi időjárás előrejelzés szerint a hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 21 fok között valószínű.