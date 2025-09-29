szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

+20
+10
Időjárás

1 órája

Vigyünk magunkkal esernyőt hétfőn

Igazi esős őszre készülhetünk hétfőn. Az időjárás nem kedvez a kinti programoknak.

Kisalföld.hu

A vasárnapi száraz időjárás a végére érhet hétfőn.

Az időjárás nem kedvez a kinti programoknak.
Az időjárás nem kedvez a kinti programoknak.
Fotó: Shutterstock

Időjárás hétfőn

A napsütés mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak. Reggel 5-10, délután 15-20 fok valószínű - írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

A met.hu előrejelzése szerint: A pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre számíthatunk itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként - legkisebb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon - eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra általában 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.

