Vigyünk magunkkal esernyőt hétfőn

A vasárnapi száraz időjárás a végére érhet hétfőn.

Az időjárás nem kedvez a kinti programoknak.

Fotó: Shutterstock

Időjárás hétfőn

A napsütés mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak. Reggel 5-10, délután 15-20 fok valószínű - írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

A met.hu előrejelzése szerint: A pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre számíthatunk itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként - legkisebb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon - eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra általában 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.