3 órája
Vigyünk magunkkal esernyőt hétfőn
Igazi esős őszre készülhetünk hétfőn. Az időjárás nem kedvez a kinti programoknak.
A vasárnapi száraz időjárás a végére érhet hétfőn.
Időjárás hétfőn
A napsütés mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulnak. Reggel 5-10, délután 15-20 fok valószínű - írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.
A met.hu előrejelzése szerint: A pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre számíthatunk itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként - legkisebb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon - eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra általában 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő.