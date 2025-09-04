szeptember 4., csütörtök

Nyárias meleg vár csütörtökön a Kisalföldön

A hajnali tiszántúli zivatarok megszűnését követően sok napsütés ígérkezik, helyenként fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az időjárás Győrben szeles lehet, 30 fok körüli nyárias meleg valószínű - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

Időjárás Győrben és környékén. Még bátran kimerészkedhetünk, pulóverre sem lesz szükség csütörtökön. Forrás: Shutterstock

Időjárás Győrben és környékén csütörtökön

A fátyol- és gomolyfelhők éjszakára többfelé feloszlanak, kiderül az ég, de a keleti tájak fölé változó vastagságú felhőzet érkezhet, miközben hajnalra helyenként pára, köd képződik. Utóbbiak feloszlását követően csütörtökön is napos időre van kilátás általában kevés gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Összességében kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén. Szerdán még nagyrészt olykor élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, majd mérséklődik, gyengül a légmozgás. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a nyugati hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő.

