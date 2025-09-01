Ilyen idő várható az iskola első napján

Az időjárás előrejelzés szerint szeptember első napján (hétfőn) sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül - írta a köpönyeg.hu.

Az iskola első napján napos lesz az időjárás. Forrás: pexels.com

Időjárás Győrben

A párásság, köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű - írta a met.hu.

Győr időjárás előrejelzése