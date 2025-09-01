Időjárás
Ilyen idő várható az iskola első napján
Érdekel milyen idővel indul az ősz? Mutatjuk milyen időjárás várható az iskola első napján.
Az időjárás előrejelzés szerint szeptember első napján (hétfőn) sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül - írta a köpönyeg.hu.
Időjárás Győrben
A párásság, köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű - írta a met.hu.
Győr időjárás előrejelzése
