Csapadékban bővelkedő nyarunk volt

A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján a 2025-ös nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált, amivel a hetedik legmelegebb 1901 óta, ráadásul nagyon száraz. Ezzel ellentétben Győr-Moson-Sopronban nagyon másként nézett ki a három nyári hónap időjárása.

Időjárás Győr-Moson-Sopronban: sok eső egyenetlenül

Csapadékban sem volt okunk panaszra, igaz, az eloszlás nem volt a legideálisabb, ugyanis voltak jelentős száraz időszakok júniusban és augusztusban. Kiss Márton, a HungaroMet Zrt. Sopron-kurucdombi állomásának meteorológusa lapunknak eljuttatott gyűjtése alapján az évszak során lehullott csapadék mennyisége Sopronban 244,7 milliméter, Győrben 172,1 milliméter, Mosonmagyaróvár 253,5 milliméter volt. Júniusban a megye keleti felén mindössze 18-25 milliméter volt a csapadék, így nagyfokú aszály alakult ki. Július meghozta a csapadékot, a megyében 80-100 millimétert megközelítő összegeket mértünk. Augusztusban a hónap első és utolsó hetében volt kiadósabb csapadék , a hónap közbenső két hete szárazon telt. Összességében az évszak csapadékösszege csak a megye keleti részén és déli határsávjában maradt 200 milliméter alatt, Sopron és Mosonmagyaróvár környékén 250 milliméter körül alakult. A Soproni-hegységben pedig meghaladta a 300 millimétert is. Nyár végére a megye nagy részén nem jellemző az aszály.

Országosan szárazság

Csapadék tekintetében az ország középső és déli részén a 2025-ös nyár rendkívül száraz volt. Nagy területen 80 mm csapadék sem hullott a három hónap alatt, helyenként az 50 mm-t sem érte el az évszakos csapadékösszeg. A Balatontól keletre, Baranya vármegye déli részén és a Duna-Tisza közén nagy területen a 2025-ös nyár a legszárazabb nyár volt 1901 óta. A legszárazabb júniust követően a júliusi és augusztusi csapadékmennyiség is elmaradt a szokásostól, ami összességében a nyolcadik legszárazabb nyarat eredményezte a XX. század kezdetétől. Az évszak legnagyobb csapadékösszegét Sopron Muck-kilátón (309,3 milliméter), a legkisebbet Kakucson (39,6 mm) mérték. A legcsapadékosabb területek az északi határ közelében, a Dunántúl nyugati felén, különösen az északnyugati országrészben voltak, kisebb körzetekben 200 millimétert meghaladó csapadékkal.