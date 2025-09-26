2 órája
Még pénteken is eshet, de már elvonulnak a felhők estére
Mutatjuk mire számíthatunk pénteken. Így alakul az időjárás Győrben és környékén.
Az időjárás Győrben és környékén is esős volt csütörtökön, a statisztikákról korábbi cikkünkben írtunk. Az eső után pénteken reggeli ködfoltok is kialakulhatnak, majd a feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.
Így alakul az időjárás Győrben és környékén
Pénteken nagyobb területen vékonyodik és felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen legalább néhány órára kisüthet a nap. Szórványosan eső és záporeső előfordulhat. A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 15 és 20 fok között alakul.
Fertőrákoson esett a legtöbb, Sopronban volt a leghidegebb - fotók