Még pénteken is eshet, de már elvonulnak a felhők estére

Mutatjuk mire számíthatunk pénteken. Így alakul az időjárás Győrben és környékén.

Kisalföld.hu

Az időjárás Győrben és környékén is esős volt csütörtökön, a statisztikákról korábbi cikkünkben írtunk. Az eső után pénteken reggeli ködfoltok is kialakulhatnak, majd a feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

időjárás Győrben és környékén
Időjárás Győrben és környékén: felhős, szeles péntekre érdemes számítani. Forrás: Shutterstock

Így alakul az időjárás Győrben és környékén

Pénteken nagyobb területen vékonyodik és felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen legalább néhány órára kisüthet a nap. Szórványosan eső és záporeső előfordulhat. A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 15 és 20 fok között alakul.

 

