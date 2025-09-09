2 órája
Nagy zuhé csaphat le Győrre, sok eső érkezik a napokban
Kiadós eső érkezhet Győr-Moson-Sopronba. Több mint 10 milliméter eshet, ilyen lesz az időjárás Győrben és környékén is.
Kiadós eső érkezhet a térségbe.
Forrás: Shutterstock
Az esernyőket semmiképpen se hagyjuk otthon, kiadós eső érkezhet, íme az időjárás Győrben és környékén! Mint kiderült, csapadékban bővelkedtünk a nyáron, igaz a Kisalföld nem minden részén esett ugyanannyi eső. A HungaroMET közzétette közösségi oldalán mire számíthatunk az elkövetkező napokra.
Időjárás Győrben és környékén: sok eső várható
Az időjárást a hét elején alakító, főként az északkeleti, keleti tájakon záporokat, zivatarokat okozó hidegcsepp kelet felé haladva elhagyta a térséget.
Délnyugatra létrejön egy önálló légörvény, amely a hét közepén befolyásolja az időjárást. Előterében meleg, nedves levegő érkezik, több hullámban valószínű csapadék, de mindenütt lesznek kevésbé felhős, napos periódusok is.
Az előttünk álló éjszaka egy gyengébb, szakadozott csapadékzóna vonul északkelet felé, amely inkább csak kisebb mennyiségű csapadékot eredményez, azt sem mindenhol.
Szerdán a déli óráktól délnyugat felől egy újabb csapadékzóna érkezik, amely viszont kiterjedtebb lesz és kiadós mennyiséget is tartogat - elsősorban hazánk nyugati, északnyugati felén -, ezt jól szemlélteti a szerdai napra vonatkozó 10 mm-es csapadék valószínűség térképe. Csütörtökön pedig az északkeleti megyékben nagyobb a jelentősebb mennyiség valószínűsége.
A több hullámban érkező csapadék nem azt jelenti, hogy mindenütt kiadós mennyiség várható! A jelenlegi kilátások alapján a nagyobb mennyiségeket illetően a legrosszabb esélyekkel a délkeleti, déli megyék indulnak.