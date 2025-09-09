Nagy zuhé csaphat le Győrre, sok eső érkezik a napokban

Az esernyőket semmiképpen se hagyjuk otthon, kiadós eső érkezhet, íme az időjárás Győrben és környékén! Mint kiderült, csapadékban bővelkedtünk a nyáron, igaz a Kisalföld nem minden részén esett ugyanannyi eső. A HungaroMET közzétette közösségi oldalán mire számíthatunk az elkövetkező napokra.

A HungaroMet térképén jól olvasható, hogy sok eső érkezik a Nyugat-Dunántúlra. Ilyen lesz az időjárás Győrben és környékén is. Forrás: HungaroMET

Időjárás Győrben és környékén: sok eső várható

Az időjárást a hét elején alakító, főként az északkeleti, keleti tájakon záporokat, zivatarokat okozó hidegcsepp kelet felé haladva elhagyta a térséget.

Délnyugatra létrejön egy önálló légörvény, amely a hét közepén befolyásolja az időjárást. Előterében meleg, nedves levegő érkezik, több hullámban valószínű csapadék, de mindenütt lesznek kevésbé felhős, napos periódusok is.