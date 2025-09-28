Esőt, szelet, hideget hoz a jövő hét

szeptember 28., vasárnap

Az átlagosnál hidegebb, zömében felhős időnk lesz a jövő héten. Sokszor lesz erős a szél, eső, zápor is jöhet. A hőmérséklet jócskán visszaesik. Az időjárás késő őszire fordul.

Kisalföld.hu

A HungaroMet Zrt. MTI-hez eljuttatott közleményéből kiderül, hogy hétfőn a pára- és ködfoltok feloszlása után még gomolyfelhős, napos időnk lesz, itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Az időjárás szomorkásra vált, helyenként eső, zápor kialakulhat, mennydörgéssel, széllel számolhatunk 16 fok körüli maximumok mellett. 

időjárás
Borongós időjárásra készülhetünk. Fázni fognak még a köztéri szobrok is. Elkel majd a kiskabát és az esernyőt sem hagyhatjuk otthon! Fotó: Molcsányi Máté

Az időjárás egész héten borongós lesz

Kedden aztán közepesen vagy erősen felhős időre  készülhetünk, vastagabb és összefüggőbb felhőzet inkább a nyugati, délnyugati tájakon lehet. Helyenként előfordulhat eső, zápor és várhatóan újabb két fokot csökken majd a nappali legmagasabb hőmérséklet. Szerdán szintén közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás helyenként esővel, záporesővel, széllel. A hőmérséklet hajnalban 4, délután 13 fok körül alakul térségünkben. Az előrejelzések szerint aztán a hét hátralévő részében csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap sem számíthatunk változásra, közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és délutánra sem melegszik 13-14 fok fölé a levegő. Barátságtalan, az ilyenkor megszokottnál hűvösebb, késő őszi időjárás várható tehát az egész héten. Elkel majd a kiskabát és az esernyőt sem hagyhatjuk otthon!

 

