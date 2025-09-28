1 órája
Esőt, szelet, hideget hoz a jövő hét
Az átlagosnál hidegebb, zömében felhős időnk lesz a jövő héten. Sokszor lesz erős a szél, eső, zápor is jöhet. A hőmérséklet jócskán visszaesik. Az időjárás késő őszire fordul.
A HungaroMet Zrt. MTI-hez eljuttatott közleményéből kiderül, hogy hétfőn a pára- és ködfoltok feloszlása után még gomolyfelhős, napos időnk lesz, itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Az időjárás szomorkásra vált, helyenként eső, zápor kialakulhat, mennydörgéssel, széllel számolhatunk 16 fok körüli maximumok mellett.
Az időjárás egész héten borongós lesz
Kedden aztán közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, vastagabb és összefüggőbb felhőzet inkább a nyugati, délnyugati tájakon lehet. Helyenként előfordulhat eső, zápor és várhatóan újabb két fokot csökken majd a nappali legmagasabb hőmérséklet. Szerdán szintén közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás helyenként esővel, záporesővel, széllel. A hőmérséklet hajnalban 4, délután 13 fok körül alakul térségünkben. Az előrejelzések szerint aztán a hét hátralévő részében csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap sem számíthatunk változásra, közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és délutánra sem melegszik 13-14 fok fölé a levegő. Barátságtalan, az ilyenkor megszokottnál hűvösebb, késő őszi időjárás várható tehát az egész héten. Elkel majd a kiskabát és az esernyőt sem hagyhatjuk otthon!