Időjárás

1 órája

Visszatér a nyár egy pillanatra? Mutatjuk, milyen időnk lesz hétfőn

A hőmérséklet csúcsértéke 27, 32 fok között alakul hétfőn. Az időjárás továbbra is változékony marad, de sok napsütésre számíthatunk a hét első napján.

Kisalföld.hu

A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos idő várható, ugyanakkor keleten, északkeleten több lesz a gomolyfelhő, amelyből elszórtan zápor, zivatar előfordulhat –írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. Az időjárás előrejelzésük szerint csupán zivatar környezetében lehet átmeneti szélerősödés. 

Időjárás: az előrejelzés szerint szép időnk lehet a hét első napján.
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

Időjárás: melegszik a hőmérséklet

Ahogy a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás előrejelzésében olvasható: a hőmérséklet csúcsértéke 27, 32 fok között alakul.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn sok napsütésre készülhetünk kósza gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség valószínű.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mint ahogy arról portálunkon beszámoltunk, a napokban megdőlt a melegrekord. A HungaroMet Zrt. közlése szerint a hétvége előtt folytatódott az elmúlt napok nyárias, átlagosnál melegebb időjárása, az ország nagy részén 30 Celsius-fok felett alakultak a délutáni csúcsértékek. Békés vármegyei Körösladányban, illetve a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon egészen 35,1 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos napi melegrekord.

Közölték azt is, a korábbi, 35,0 fokos rekordot még 1948-ban mérték Budapesten, a Gellérthegy meteorológiai állomáson.

