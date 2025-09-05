szeptember 5., péntek

Kíváncsi vagy, mire számíthatsz pénteken az időjárásban? Itt a válasz!

Kinti programot szerveznél pénteken? Mutatjuk mit ígérnek az időjárás előrejelzések.

Pénteken az időjárás előrejelzés szerint a napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar- írta a köpönyeg.

A pénteki időjárás szerint sok napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel.
A pénteki időjárás szerint sok napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Fotó: Shutterstock

Győr időjárása

Sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar előfordulhat. Délutánig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd északnyugatira, északira fordul, és estétől többfelé megerősödik a szél. Zivatar környékén is előfordulhat erős, viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb írta a met.hu.

Időjárás Győrben

