4 órája
Kíváncsi vagy, mire számíthatsz pénteken az időjárásban? Itt a válasz!
Kinti programot szerveznél pénteken? Mutatjuk mit ígérnek az időjárás előrejelzések.
Pénteken az időjárás előrejelzés szerint a napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar- írta a köpönyeg.
Győr időjárása
Sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar előfordulhat. Délutánig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd északnyugatira, északira fordul, és estétől többfelé megerősödik a szél. Zivatar környékén is előfordulhat erős, viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb írta a met.hu.